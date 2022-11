Dronningen fejrer jul uden børn og børnebørn

Dronning Margrethe kommer til at fejre jul i Østjylland uden sine børn og børnebørn.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at både Kronprins Frederik og Prins Joachims familier har valgt at tage ud af landet denne jul.

Kronprinsefamilien tager i år til Australien for at fejre jul med Kronprinsesse Marys familie 'downunder'. Det gjorde de senest for fem år siden.

Prins Joachim og hans kone, Prinsesse Marie, drager denne jul på en udlandsrejse, der ifølge Kongehuset har været planlagt i lang tid. Det oplyses ikke, hvor de skal hen, eller om alle Prins Joachims børn følger dem.