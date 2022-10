Brandvæsen kæmper på 11. døgn - har fokus på tre ting

Fortsat perioder med røg

Slukningarbejdet betyder, at der fortsat kan være perioder med røg, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.



- I øjeblikket blæser vinden røgen ud over bugten og det sydlige Djursland. Her kan røgen lugtes, men den er så fortyndet, at vurderingen på nuværende tidspunkt er, at der ikke er nogen sundhedsrisiko, skriver politiet.



Myndighederne holder løbende øje med vindretningen og røgudviklingen, og der vil komme nye anbefalinger, hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at der opstår risiko i bestemte områder.