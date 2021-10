Borgmester vil sætte ind over for pusherne - og deres kunder

Han lægger op til en mere bredspektret tilgang til narkotikaproblemet, der inkluderer køberne af de ulovlige stoffer.

- Det grundlæggende problem er, at der er nogen, der ønsker at bruge og misbruge narkotika, og det er vi nødt til at adressere. Sørge for, at unge ikke bliver trukket ind i det her, og det er noget af det, vores gadeplansmedarbejdere er rigtigt dygtige til, siger Jacob Bundsgaard.

Så det er forebyggelse af brugen af narkotika simpelthen?

- Det her er jo drevet af, at der er nogen, der har en illegal forretning ved at sælge narkotika. Det er grundlæggende en politimæssig opgave at få slået ned på det, men det er også en udfordring, der ikke er fuldstændig ny. Den har jo været der stort set siden tidernes morgen.

Hvad skal der til for, at det ændrer sig nu?

- I forhold til utryghed kan vi sætte ind de steder, hvor det dukker op. Men vi må også erkende, at der er et grundlæggende samfundsproblem, som vi i fællesskab er nødt til at adressere.

- Der findes jo strengt taget ikke nogen byer i hele verden, der for alvor har fået bugt med narkotika, og derfor kommer det også vedholdende til at være noget, vi skal interessere os for og slå ned på, hvor vi kan, siger Jacob Bundsgaard.