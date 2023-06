Arne kom ud til dyreunge med brækkede knogler: - Få nu jeres hunde i snor

Det var konsekvensen for et få dage gammel rålam, da Arne Daa Petersen blev sendt ud i sit virke som skytte for Dyrenes Beskyttelse.

Rålammet havde brækket et skulderblad og var derfor nødt til at blive aflivet.

Arne Daa Petersen delte sin oplevelse med rålammet på Facebook i et opslag, der i skrivende stund har fået over 6.000 delinger.

- De fleste siger, at de har styr på deres hunde, selvom de ikke er i snor. Men bare den går lidt væk fra stien kan det være nok til, at de oplever et eller andet. Bare hunden tager dyreungen og vil vise den til ejeren, er det nok til, at de tager skade, siger Arne Daa Petersen.

- Det er især vigtigt i den her periode, hvor der er mange rålam. For de laver mange skader, siger han.



Arne Daa Petersen fortæller, at det ikke kun er hunde men også blandt andet katte, der ofte skader dyreunger.

Og han siger, at hvis ens hund eller kat skulle få fat i et andet dyr, er det vigtigt, at man ringer til Dyrenes Beskyttelse på 1812 hurtigst muligt.

Påkørsler er også et problem

Det er dog ikke kun hunde og katte, der er et problem.

Arne Daa Petersen fortæller, at Dyrenes Beskyttelse bliver kaldt ud over 100.000 gange om året til syge eller tilskadekomne dyr.

Heraf er cirka 10-12.000 påkørsler af hjorte. Og han oplever alt for ofte, at folk kører videre efter at have ramt et dyr.

- Jeg er kommet ud til et dyr med knuste bagben, som lugtede råddent. Det havde lagt der i flere dage, uden nogen havde ringet efter os, siger han og tilføjer:

- Det er så forbandet vigtigt. Ring nu.



Arne Daa Petersen fortæller, at ved cirka en tredjedel af påkørslerne er det ikke den, der har påkørt, der ringer.

- Det er noget forbandet svineri. Det er simpelthen for dårligt. Jeg kan forstå, at man ikke selv kan gøre noget ved det. Men det mindste, man kan gøre, er at ringe 1812, siger han.

Vejdirektoratet har i år i samarbejde med Schweiss-registret, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Dyrenes Beskyttelse lavet en kampagne, der skal få flere til at ringe 1812.