Rekordmange udrykninger for at hjælpe dyr

- Derfor er vi også særligt stolte af den indsats, der er gjort for nødlidende, forsømte eller ildestedte dyr i hele landet - særligt set i lyset af, at størstedelen af vores beredskab er frivillige.

Den øgede aktivitet hos beredskabet sker, på trods af at vagtcentralen generelt har fået færre henvendelser i 2022 end i 2021.

En foreløbig opgørelse viser, at dyrenes vagtcentral har behandlet 81.547 enkeltstående sager om nødlidende dyr i år. Det er to procent færre end i 2021.

Af sagerne sidste år førte 26.248 henvendelser til udrykning.

Der kan være brug for at rykke ud og hjælpe et dyr, hvis der for eksempel har været en påkørsel.

I sådanne tilfælde kan det være en frivillig skytte, der rykker ud for at aflive et dyr, hvis det vurderes, at det ikke kan reddes.