Ukrainske Dima redder rålam: - Jeg kan ikke holde det ud

- Det er jo forfærdeligt at tænke på, at et lille rålam skulle få skåret benene af og dø på den måde, siger Dima Slastushevskyi.

Han er ukrainer og bor på Samsø med sin familie. Og i sin fritid flyver han med droner. Derfor har han tilbudt landmænd og private, der skal have slået græs, at han gerne vil gennemsøge markerne med en drone forinden for at minimere risikoen for, at et rålam bliver ramt af en maskine.

Bo Øster, der har 14 hektar jord med græs på sydøen, takkede ja til tilbuddet.

- Det er et tilbagevendende problem hver forår. Min jord ligger i et vildtvenligt område, så vi har før ramt rålam, selvom vi forinden har haft hunde ude på marken eller et par dage inden har sat hvide poser på pæle, som skulle skræmme rådyrerne fra at vælge netop den mark.

- Og det er bare ikke sjovt at køre et rålam ihjel. Det er der ingen, der vinder på. Så det var et super tilbud fra Dima, siger Bo Øster.