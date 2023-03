Milena tager til krigshærget land for at følge sin drøm

Let som ingenting svinger hun benene op i luften, drejer rundt og bøjer ryggen, som havde hun ikke en knogle i kroppen. Elitegymnasten Milena Krylova får det til at se legende let ud, men der ligger mange års benhård og dedikeret træning bag. Og netop derfor har den 15-årige pige nu truffet et svært valg. Snart rejser hun alene til det krigshærgede Ukraine for at bo og træne. Det er der, hun er fra, og det er der, de gode trænere er.

Milena vil gå langt for at forfølge sin drøm.

Men det betyder også, at hun lægger en tryg tilværelse væk fra død og ødelæggelse bag sig. - Folk har været meget hjælpsomme i Danmark - her kan man leve et normalt liv, men det gavner ikke min sport at være her, siger hun. Den unge ukrainer ved godt, at det ikke er ufarligt at vende hjem, men hun ser ikke andre muligheder. Som at flyve Milena har trænet næsten dagligt, siden hun var seks år gammel. Gymnastikken er hendes passion og store drøm. Når hun hvirvler rundt i hallen, glemmer hun alt omkring sig. - Jeg har det fantastisk, når jeg træner. Det er som at flyve, siger hun.

Men da Rusland invaderede hendes hjemland, Ukraine, 24. februar sidste år, blev hun ligesom resten af landet revet ud af den trygge hverdag. Kort efter flygtede hun med sin mor og to yngre søskende, mens faderen måtte blive tilbage, fortæller hun. - Hver dag er jeg bange for, at der sker min far, venner eller andre, jeg kender, noget. Man ved aldrig, hvad der sker i morgen, siger Milena. På trods af frygten og en hel ny hverdag væk fra alt det, hun kendte, er det lykkedes Milena at skabe et liv i Aarhus med skole og nye venner. Det siger hun nu farvel til. For træningen har hun ikke glemt. Men den foregår alene, fordi hun er den eneste rytmiske sportsgymnast på sit niveau i Danmark.

Tilbage i Ukraine havde Milena sit team og veninder, hun kunne træne med.

- Det er vigtigt at komme tilbage, fordi jeg vil i bedre form og blive bedre til sporten, så jeg kan få nogle gode resultater. Jeg har en god alder i forhold til at udvikle mig, siger hun. Milena kan ikke længere vente på, at der kommer ro på i Ukraine, selvom hendes mor ikke er glad for at sende hende afsted. Vil støtte soldaterne Det har ikke været en let beslutning at forlade Danmark, hendes mor og søskende for sporten. Særligt ikke for Milenas mor.

- Min mor er lidt bange for at sende mig tilbage. Det er hårdt for hende, men hun vil gerne give mig chancen for at blive til noget inden for denne her sport. Hun forstår godt, hvor mange timer og år jeg har lagt i det, siger hun.

Milena skal være sammen med sin far i byen Lviv tæt på grænsen, og skulle det blive for farligt, kan hun tage til Polen og videre til Danmark, fortæller gymnasten.

LVIV - DOBBELT SÅ STOR SOM AARHUS Lviv er en by i det vestlige Ukraine, der økonomisk og kulturelt betragtes som Ukraines vigtigste by efter Kyiv. Byen har et befolkningstal på cirka 725.000 indbyggere, hvilket er dobbelt så stort som Aarhus. Selvom byen ligger i den vestlige del af Ukraine, er den ikke gået fri af russiske missilangreb.

For hende handler det dog også om noget mere og større end sporten. Tilbage i Ukraine kæmper soldaterne for deres land og for den hverdag, der er blevet taget fra dem og deres landsmænd. Det vil Milena også gerne støtte.

- Det er forfærdeligt, at der er krig, men vi er også nødt til at leve. Soldaterne gør alt for, at vi kan få et normalt liv, og jeg vil gerne støtte det og Ukraine, siger hun.

Milena træner 5-6 gange i ugen i Danmark.