På isen glemmer ukrainske flygtninge krigen

Med tungen lige i munden og klingerne på isen begiver ukrainske flygtninge - og måske skøjteprinsesser og -prinser in spe - sig ud på isen i Silkeborg.

Silkeborg Skøjteløberforening har nemlig lige nu så stor succes med et gratis tilbud om skøjtetræning til ukrainske flygtningefamilier, at der er oprettet ventesliste.

Mere end 45 ukrainske flygtninge har meldt sig til skøjteskolen, der løber over ti uger.

Derfor må nye interesserede altså væbne sig med tålmodighed.

Én af dem, der deltager, er Olga Mordyn, og ifølge hende er det et godt afbræk at komme på glatis.

- Det kræver meget at stå på skøjter, så man bruger så meget energi, at man er trætte når man kommer hjem, så man glemmer at se, hvad nyhederne handler om og de trælse nyheder, fortæller Olga Mordyns oversætter, Marina Østergaard fra Silkeborg Skøjteløberforening.