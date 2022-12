Anklages for 14 millioner ulovlige cigaretter

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod to mænd, der skal have solgt eller forsøgt at sælge mindst 13,9 millioner ulovlige cigaretter.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

De to mænd er fra henholdsvis Tønder Kommune og Aarhus Kommune og blev anholdt og varetægtsfængslet i september sidste år.

I tabt afgift repræsenterer cigaretterne en værdi på mindst 24,6 millioner kroner.

17 retsdage

Cigaretterne var forklædt som Winston-produkter, men politiet ønsker tirsdag ikke at svare på, hvor i verden de er blevet fremstillet.

I sagen har anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængselsstraffe samt bødestraffe på i alt 27,6 millioner kroner.

I alt er cigaretterne ifølge anklagemyndigheden blevet opbevaret i 695.773 falske pakker. Tiltalen drejer sig især om unddragelse af afgifter til statskassen, men der er også en påstand om en markant overtrædelse af varemærkeloven.

Sagen er ifølge politiet en del af et større kompleks. Ud over de to omtalte er 26 personer blevet sigtet.

Onsdag indledes sagen ved Retten i Sønderborg, hvor der foreløbigt er afsat 17 retsdage.

Flere store sager

I de seneste par år har politi og andre myndigheder i øvrigt været optaget af to store sager om illegale cigaretter, som blev produceret på dansk jord.

I Aulum mellem Holstebro og Herning blev en fabrik stormet i februar i år, og ved den lejlighed blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.

- Der er tale om professionelt udstyr, voldsomme mængder og store beløb, som bliver unddraget fællesskabets kasse, sagde ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard dengang.

Året før blev en anden stor fabrik afsløret i en landejendom ved Vamdrup. Her er en gruppe mænd fra Polen og Ukraine blevet dømt for at have produceret cirka 113 millioner cigaretter.

Varerne fra Vamdrup var beregnet til eksport. De skulle videre til det britiske marked, har politiets efterforskning vist.