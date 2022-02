Fem er nu fængslet: 85 millioner ulovlige smøger - snød for over 150 millioner

De seks anholdte mistænkes for at udgøre en ring, der har produceret op mod 60 millioner falske og dermed ulovlige cigaretter med henblik på at sælge dem videre.

Det fremgår af sigtelserne mod dem, som TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af.

De cirka 25 millioner cigaretter, der er blevet beslaglagt, skal tælles endeligt op, før de på et senere tidspunkt formentlig vil blive lagt til sigtelsen.

NSK opfatter de sigtede som bagmænd, der alle skulle have en relation til den kriminelle underverden i Aarhus.



Det står klart, at de fem mandlige sigtede alle er sigtede efter straffelovens paragraf 289, stykke 1. Den giver mulighed for at straffe med op til otte års fængsel for særligt grov svindel med skatter og afgifter.

I alt sigtes de for at have unddraget staten for mindst 106 millioner kroner. Med de ekstra fund forventer NSK dog, at det samlede beløb vil overstige 150 millioner kroner.