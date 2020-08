77 nye smittede i Aarhus: Vi skal gøre alt, hvad vi kan, siger overlæge

Fredagens nyeste smittetal viser, at 165 danskere er testet positiv med coronavirus fra torsdag til fredag.

Tallene fra Statens Serum Institut viser, at 77 af de nye tilfælde er fra Aarhus Kommune, hvilket udgør næsten halvdelen af tilfældene på landsplan.

- Jeg tænker da, at det er et signal til, at vi simpelthen hver især skal gøre alt, hvad vi kan, i blandt andet Aarhus, for at der ikke bliver flere smittede, lyder reaktionen fra Lars Østergaard, der er er ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Silkeborg er tallet steget til 191 tilfælde, hvilket er en stigning på seks nye tilfælde fra i går, torsdag.

Overlægen kan ikke entydigt sige, om smittetallene stiger, fordi vi er begyndt at teste flere, men:

- Det kan være en forklaring. Men generelt vidner det jo om, at der er folk, der er smitsomme, og der dermed er virus i omløb. Og det skal vi gøre noget ved, siger Lars Østergaard.

- Når man tester flere, vil man også finde flere. Men det kan også tyde på, at der er et mørketal, siger han.

At dømme på én dag er nok et for simpelt grundlag, men det havde jo været rart at se, at tallet var endnu lavere i dag end i går. Lars Østergaard, ledende overlæge, AUH

Bør vi være bekymrede?

- Altså jeg synes, vi skal være så bekymrede, at vi i hvert fald gør alt, hvad vi kan, for at stoppe smittespredningen, siger Lars Østergaard og uddyber:

- Smittetallet kan jo også godt variere en enkelt dag, men ellers har det været en meget fin nedadgående udvikling, vi har set over de seneste dage. Så at dømme på én dag er nok et for simpelt grundlag, men det havde jo været rart at se, at tallet var endnu lavere i dag end i går, siger han.

