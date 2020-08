Ansat på plejecenter smittet: - Det skaber utryghed

Fredag er der ankommet en testbil til plejecentret i Ebeltoft, som tester beboerne.

Medarbejderne skal også testes på et nærliggende testcenter, oplyser Syddjurs Kommune.

- Indtil der foreligger testresultater indføres en midlertidig stramning af besøgrestriktionerne, sådan at der lukkes ned for besøg indenfor. Det er stadig muligt at lave besøg udenfor, skriver kommunen på Facebook.

I den kommende tid vil personalet i Søhusparken fortsætte med at anvende værnemidler, når beboerne skal have pleje, der kræver længerevarende nærkontakt.

Som noget nyt vil personalet bære mundbind rundt på plejecentret, når de er på arbejde, fortæller Ingelise Juul, chef for sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune.

- Vi har en særligt agtpågivenhed, indtil vi får svar på vores test, siger Ingelise Juul.

Medarbejderen blev tidligere på ugen hjemsendt og bedt om at tage en test på grund af en mild forkølelse. Torsdag aften viste fik hun et positivt svar tilbage. Ingelise Juul er ærgerlig over, at der igen er kommet corona indenfor dørene på et af kommunens plejecentre.

- Det er en situation, vi rigtig gerne ville have været foruden. Det skaber utryghed, og vi har en stor opgave i at sikre, at der bliver taget hånd om det, siger hun.

Kommunen er i gang med at orientere beboernes pårørende telefonisk.

Det er ikke første gang, Plejecenter Søhusparken er ramt af coronasmitte. I foråret blev flere beboere testet positiv.