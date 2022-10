Video: Hvordan skal inflationskrisen løses?

Det var dog ikke et svar, som Michael Aastrup Jensen var begejstret for.

- Det har vi foreslået, så det kan man godt (få opbakning til red.), hvis Socialdemokratiet vil være med. Lad os nu være ærlige. Hvis de her butikker lukker ude i de her landsbyer, så genopstår de nødvendigvis ikke. Derfor er det her ikke noget, vi skal gøre næste år eller næste måned. Det er noget, vi skal gøre nu. Og derfor håber jeg også, at der kommer et ansvarligt flertal efter valget, som vil kigge på det her.



Du kan se hele debatten i toppen af artiklen.