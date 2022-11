Snart falder dommen: - Jeg har ingen fornemmelse af, om jeg kommer ind

Det er dagen derpå efter en valgaften, der blev til nat, før valget var afgjort.

Men for de mange kandidater er det først i løbet af dagen i dag, at spændingen for alvor bliver udløst, når de finder ud af, om de er valgt ind i Folketinget eller ej.

Det gælder også Venstres folketingskandidat i Favrskov, Erik Veje Rasmussen.

Det er første gang, han stiller op til Folketinget, og selvom fornemmelsen har været god i slutspurten, er han fortsat i tvivl, om det lykkes.

- Det er svært at sige. Nu ser det jo ud til, at vi kun får tre mandater i Østjylland. Den seneste uge har jeg faktisk været temmelig optimistisk, men hvad der i sidste instans gør, at en vælger sætter sit kryds ved den ene frem for den anden, det er sådan en uvis størrelse, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.