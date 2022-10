Når Helle skal stemme, er der tre i boksen

Det er også muligt at få hjælp fra en pårørende, der kan stemme for den blinde person. Vælger man det, slipper man for at have en valgstyrer med i stemmeboksen - og dermed at dele sin stemme med flere end højst nødvendigt.

Men det er ikke alle, der har den mulighed.



- Det betyder meget, at vi selv kan vælge, hvem vi gerne vil have til at stemme for os. Men ikke alle har mulighed for at tage en pårørende med, og os der ikke har det, vi tænker meget over det hver gang, fordi vi er nødt til at dele vores svar med mennesker, vi ikke kender, siger Helle Kaas Schmidt.

Og heller ikke alle valgsteder er klar over, at de blinde har den mulighed.

- Det er vigtigt, at valgstederne har sat sig ordenligt ind i reglerne. Nogle steder oplever vi, at valgstyreren ikke er klar over, at man kan have en pårørende med sig i stemmeboksen. Og det føles nedværdigende at skulle stå og argumentere for, at det må man gerne. Man føler sig ikke respekteret, når det sker, siger Helle Kaas Schmidt.

Første anonyme valg

Ved folkeafstemningen om EU-forbeholdet i juni 2022 var det for første gang nogensinde muligt at stemme anonymt for blinde og svagtseende.