Har du lagt mærke til plakaten med de "skjulte budskaber"?

Også Anna Thygesen svarer umiddelbart 'genialt' på spørgsmålet "galt eller genialt?".

- Det er et klassisk reklametræk. Mona er jo tidligere reklamedame, og jeg synes, det er sjovt og opsigtsvækkende, når man taler plakatkommunikation. Det er jo røvsygt at skrive, at man har "masser af erfaring". Her sætter hun mere på spil, siger hun.

Årsagen til, at det ifølge eksperterne er smart kommunikation, giver Robert Ormrod:

- Det får folk til at stoppe op og kigge en ekstra gang. Det er en konservativ plakat, den er ganske normal i forhold til farve, udformning, ansigt og så videre, men så har den en lille drejning. Så står der "ingen erhvervserfaring" på en konservativ plakat, og det er dér, hvor en vælgers forestilling om, hvad Konservative står for, får dem til at tænke en ekstra gang og kigge op, mener han.

Debat på LinkedIn

Og det er da netop også meningen med "galskaben", spørger man politikeren med den lange erhvervserfaring inden for reklamebranchen selv.

- Jeg prøver at være en lille smule mere kreativ, og så kan jeg rigtig godt lide, at plakaterne stiller krav om, at man tænker sig om, fortæller Mona Juul, som håber, at plakaterne har givet hende lidt ekstra opmærksomhed.

- Det er svært, når så mange gerne vil af med et budskab på én gang, konstaterer den østjyske politiker.