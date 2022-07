Første festival: Usynlige handicap får fokus på Smukfest

Med snoren skal de frivillige på festivalen være bedre klædt på til at møde personer med Solsikkesnoren omkring halsen.

- For vores frivillige betyder det, at de er forberedt på, at det er en person, som måske skal have lidt bedre tid, og hvor man måske skal have lidt ekstra tålmodighed til at forklare svaret på et spørgsmål eksempelvis, siger kommunikationschefen.

Flere skal tage springet

Hun håber, at det kan få flere til at tage springet og komme på festivalen, når der er et sted at gå hen og trække sig tilbage, hvis man har brug for fred og ro.

- Vi håber, det betyder, at mennesker, som ellers ville være tøvende omkring at tage på festival, alligevel finder modet og tager til Smukfest, siger Randi Rehmeier.