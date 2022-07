AGF-fans mindes og lægger tusindvis af blomster

Den traditionsrige Aarhus Walk er i fuld gang som markering af den første hjemmekamp i sæsonen.

Men som en særlig gestus har AGF i år indkøbt 10.000 gerberablomster, som netop er blevet lagt ved Tivoli Friheden under walk'en for at mindes den 14-årige pige, som sidste uge mistede livet i en rutsjebaneulykke.

- Tivoli Friheden er vores nærmeste naboer, og det er derfor også en ulykke, som har gjort indtryk på os, så når vi så kort tid efter kommer forbi med tusindvis af fans, er det naturligt for os at vise vores respekt, forklarede AGF's kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, tidligere på ugen.