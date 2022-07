Se videoen: Kaosscener ved busserne efter Grøn Koncert

Derfor endte en festlig dag med fadøl og musik med en voldsom oplevelse for mange, som skulle med bussen.

Selvom Midttrafik havde sat ekstrabusser ind til og fra Marienlystvej i det nordvestlige Aarhus, kunne de altså ikke klare presset, og der blev ubehageligt for mange af passagererne.

Billeder og video fra stedet viser, at der massivt pres og massevis af mennesker i kø for at nå busserne. Når de så kom, blev der mast og skubbet for at komme ind.