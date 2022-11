Kredsens yngste: Mange siger, jeg er for ung

Sofie Lippert fik 2338 personlige stemmer i Østjyllands Storkreds, og er dermed en af de tre østjyske folketingskandidater for SF, der får en plads i det nye Folketing.

- Det har været en ret vild dag med masser af adrenalin i kroppen. Jeg er selvfølgelig træt, men glæder mig ellers vildt meget til at komme i gang med skabe ny politik og repræsentere de mennesker, der har stemt på mig, siger Sofie Lippert.

Hun er 26 år gammel, kandidatstuderende og har tidligere været landsforkvinde for SF Ungdom.

Gennemsnitsalderen i Folketinget er 42 år, og hun er meget bevidst om, at hun er en af de unge stemmer.

- Jeg tænker, det er vanvittigt vigtigt med unge i Folketinget. Unge under 30 år er markant underrepræsenteret, og det er ærgerligt, synes jeg. Det er f.eks. vigtigt, at der er nogen, der ved, hvordan uddannelsessystemet er nu og ikke bare, hvordan det var for 30 år og 29 reformer siden, siger hun.



Kritik af alder

Sofie Lippert har i løbet af valgkampen mødt en del, der har været kritiske over for hendes unge alder, så hun regner også med at få negative kommentarer om hendes alder som medlem af Folketinget.

- Jeg har mødt mange, der synes, jeg er for ung til Folketinget, og at unge som mig skal holde sig til ungdomspolitik. Så jeg kommer da nok til at høre for min alder og mit køn. Men det er en udemokratisk holdning, siger Sofie Lippert.

Hun tror, hendes alder vækker bekymring, fordi folk tror, hun ikke er erfaren nok til posten.

- Mange har en fortælling om, at det er vigtigt, at man som medlem af Folketinget har været en del af det private erhvervsliv. Men jeg tror, det er vigtigt, at man ved noget om politik, og det har jeg altså beskæftiget mig med i otte år, to af dem på fuld tid, så jeg har masser af politisk erfaring at byde ind med, siger hun.