Virksomhed forsøger at komme af med russisk medejer

Organisationen Dansk Industri får lige nu mange henvendelser fra virksomheder, der står med lignende overvejelser.

- De danske virksomheder, som kan, forsøger ligesom at kappe de fleste økonomiske bånd til Rusland over en bred kam. Og det inkluderer også, hvis man har russiske medejere inde i sin virksomhed, så forsøger man at købe dem ud, siger Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri.

Erhvervsminister: - Ikke alle russere er medskyldige

Ifølge en oversigt, som dataselskabet BdQ har lavet for TV 2, er der omkring 60 virksomheder i Danmark, der helt eller delvist er ejet af russere. Der kan dog være flere, hvor den russiske forbindelse er mindre åbenlys.

Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Mette Hjermind Dencker, mener, at det er vigtigt, at danske virksomheder gør sig fri af russiske ejere, også selvom ejerne ikke er på nogen sanktionsliste.

- Vi ved jo godt, at hver gang vi vedtager restriktioner over for Rusland, så rammer vi en masse uskyldige russiske mennesker. Men det er jo dét der pres, vi skal opnå. At de virkelig bare presser Putin, fordi det går ud over ganske almindelige menneskers liv og hverdag, siger hun.