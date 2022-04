Tidligere Aarhus-borgmester mødte Putin: - Han hoppede og sprang rundt for mig

Han husker blandt andet, hvordan Putin fortalte ham, at der ville være "Carlsberg på bordet", hvis han kom til frokost, og at han havde sat sig grundigt ind i dansk erhvervsliv.

I lyset af frokosten i Tivoli er Løkke Rasmussen senere blevet kritiseret for at have et for venskabeligt forhold til Putin. Han har dog senere afvist, at han fortryder den joviale tone dengang.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen har Putin ikke længere respekt for, at han sidder i et embede, hvor han forvalter magten på vegne af nogle andre. I stedet har han taget magten, siger han. Og den udgave Lars Løkke Rasmussen senere har set af Putin, bekymrer ham.

- Det er svært at se, hvor det her skal ende. Personligt tror jeg, vi er ved at se slutspillet omkring Putin, men vi ved alt for lidt om, hvordan magtstrukturerne er, og hvis han falder på det her, hvad er det så for et Rusland, der står tilbage? spørger han.