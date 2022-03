- Jeg bliver kaldt spion og Putins ven, siger 14-årig russer i Danmark

Da Putin annekterede Krim i 2014, besluttede han at lade være med at sige, at han var fra Rusland.

- Det er en skamplet, så jeg siger aldrig, at jeg er russer til spørgsmålet om, hvor jeg kommer fra. Jeg siger, at jeg er født i Moskva, siger han.

Særligt nu oplever han, at danskerne taler til ham på en anden måde end tidligere. Det første, som folk spørger ham om, er, om han støtter præsident Putin.

- Folk forsøger at finde ud af, om jeg er for eller imod Putin, siger han og understreger, at han ingen sympati har for den russiske præsident.