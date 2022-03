Endnu en østjysk virksomhed forlader Rusland

Rusland er dermed fortid for Aarsleff, når salget er effektueret, fremgår det af fondsbørsmeddelelsen. Det betyder også en omgående estimeret nedskrivning på 20 til 40 millioner kroner, og den russiske del af forretningen vil blive behandlet som et aktiv bestemt for salg, skriver Aarsleff.

Lille del af forretningen

Udmeldingen kommer, dagen efter en anden stor østjysk virksomhed meddelte, at de er færdige med Rusland. Der er tale om detailkæden Jysk, som har meldt ud, at de permanent lukker deres 13 butikker i Rusland.

Aarsleff havde i regnskabsåret 2020/21 en omsætning på 64 millioner kroner og et driftsresultat på fire millioner kroner i den russiske forretning.

Der er altså tale om en mindre del af den samlede forretning samlet under Per Aarsleff Holding A/S. Af Aarsleffs hjemmeside fremgår det, at Aarsleff samlet set har en omsætning på 14,7 milliarder kroner.

Omsætningen i Rusland udgør dermed under en halv procent af den samlede forretning.