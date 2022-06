Uvejr bød på skybrud og vilde skyformationer

Når den passerer, sætter kraftige vindstød ind, når den kolde – og tunge – luft fra bygens midte strømmer ud under bygeskyen. På engelsk kaldes vindstød for gust, hvilket ligger til grund for navnet.

Direkte under dravaten har skyens underside ofte et kaotisk og flosset udseende, når den turbulente luft inde i skyen danner specielle skystrukturer.