Forudser trafikkaos når Elton John giver koncert

Tusindvis af Elton John-fans sætter GPS'en mod Horsens tirsdag den 7. juni, når den britiske superstjerne besøger Casa Arena.

Koncerten kommer til at betyde trængsel på vejene omkring koncertbyen, og der vil derfor være risiko for kødannelser og ekstra rejsetid for alle, der har planer om at køre på Motorvej E45 ved Horsens eller i byen.

'Ekstraordinært'

Vejdirektoratet forventer allerede, at de trafikale trængsler vil begynde midt på eftermiddagen og vare til efter midnat.

- Der bliver tale om en dag med helt ekstraordinære trafikale omstændigheder i Horsens-området, hvor både den kollektive trafik og privatbilister vil blive berørt. Heldigvis kan vi hjælpe hinanden med at komme bedst muligt frem, hvis vi følger trafikrådene, siger Søren Carlsen Kjemtrup, afdelingsleder ved Vejdirektoratet.