Uffe Elbæk er færdig i Frie Grønne - og retur i Alternativet

Dermed risikerer mange stemmer at gå spildt på det grønne parti.

- Vi skal skabe den nødvendige kritiske masse, og derfor melder jeg mig nu ind i Alternativet, siger Uffe Elbæk.

Uffe Elbæk: - Jeg er tilbage, hvor jeg hører til

I 2013 stiftede Uffe Elbæk Alternativet. Syv år senere stiftede han Frie Grønne sammen med Sikandar Siddique og Niko Grünfeld, og forlod Alternativet for det nye grønne parti.

Da lød forklaringen, at han forlod Alternativet, fordi han ikke længere "kunne genkende" partiet.

Men selvom alt da tydede på, at det var et endegyldigt farvel til partiet, blev det i stedet et 'på gensyn'.

- Jeg kommer til at melde mig ind i Alternativet. Men nu skal jeg først finde ud af, hvordan jeg melder mig ud af Frie Grønne.

Hvorfor i alverden melder du dig ind i Alternativet, som du allerede har forladt én gang?

- Jeg har selv stået for meget af det, Alternativet i dag står for. Det politiske er jeg meget enig med Alternativet i. Da jeg meldte mig ud, var det på grund af personkonflikter, og de personer er ikke længere i partiet. Jeg har det fint med Franciska Rosenkilde, siger Uffe Elbæk.

Men det er da pudsigt, at du først stifter et parti, så forlader du det, og nu vender du så tilbage igen?

- Du kan lave den sportsmetafor, at jeg spiller i Alternativet og så har været udlejet til Frie Grønne, og nu er jeg så tilbage i klubben, hvor jeg hører til.

Slutter du så af i den klub?

- Ja. Jeg er helt afklaret med, at det er det jeg vil. Jeg tror, det er godt, de slipper af med mig, og jeg er i hvert fald helt overbevist om, at den grønne dagsorden og klimaudfordringerne er det vigtigste politikområde.

Du har jo besluttet, at du ikke stiller op igen. Ændrer det her ved den beslutning?

- Nej. Jeg kan selvfølgelig ikke helt garantere, at det ikke ændrer sig. Nogle gange overrasker politik.

Uffe Elbæk understreger, at han ikke er uvenner med Sikandar Siddique.

- Nej, jeg tror bare, at det var godt for dem at slippe af med mig, siger Uffe Elbæk med et glimt i øjet.

- Vi var bare uenige om den politiske linje, siger han med henvisning til den antiracistiske politik, som Frie Grønne prioriterer.

Han forklarer, at den antiracistiske dagsorden også er vigtig for ham, men at den ikke er ligeså vigtig som den grønne, og kalder det en "politisk uenighed", hvor "parterne analyserer situationen forskelligt".

Byder velkommen

Franciska Rosenkilde, der har været politisk leder af Alternativet siden 2021, siger til TV 2, at hun har været i dialog med Uffe Elbæk.

- Vi byder ham velkommen med åbne arme, siger hun.

- Jeg synes, det er en glædelig nyhed. Jeg er glad for, at han kommer tilbage i Alternativet, og at han er enig i, at Alternativet er den bedste platform til at arbejde på den grønne omstilling.