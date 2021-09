Søndag ender med sol mange steder

Weekendens sidste dag byder på bedre vejr i dagens løb, men man skal lige væbne sig lidt med tålmodighed.

Et højtryk nordøst for Danmark - over det nordøstlige Finland - dirigerer køligere luft fra øst og nordøst nedover Sydskandinavien, og det giver os søndag dagtemperaturer, der højest når op mellem 12 og 16 grader, når det er varmest.