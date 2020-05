Så varmt får du det i pinsen

Det smukke og solrige vejr har allerede indfundet sig, og det bliver endnu mere sommerligt i pinsen. Svag vind, over 20 grader og lune sommeraftener venter.

Prognose for temperatur fredag 29. maj 2020. Foto: TV2 Grafik

Fredag vil temperaturerne generelt placere sig mellem 16 og 19 grader. Lokalt kan man ramme 20 grader.

Lørdag fortsætter det flotte vejr, og i Jylland når man over 20 grader mange steder.

Prognose af temperaturer lørdag den 30. maj 2020. Foto: TV2 Grafik

Havtemperaturerne måler i øjeblikket mellem 13 til 16 grader, så nær kysterne dæmpes temperaturen en smule.

Prognose af temperatur søndag 31. maj 2020. Foto: TV2 Grafik

Pinsedag kan man i de østlige egne kan man forvente en mælkehvid himmel. Det skyldes højthængende skyer, som sollyset let kan skinne igennem, men de stækker en smule af solens energi. Skyerne kan give smukke haloer, som man også kunne nyde torsdag.

Varmere efter pinsen

Det ser ud til, at der vil være færre skyer på mandag, 1. juni, hvor sommerkalenderen begynder. Man kan derfor forvente en smuk 2. pinsedag - omend termometrene ikke helt når meteorologisk sommertemperatur, der er mindst 25 grader.

Termometrene vil de fleste steder vise omkring 20 grader, og de kommende dage med rolig vind og meget sol vil langsomt få badevandet til at blive varmere.

Femdøgnsprognose fra 29. maj til tirsdag 2. juni. Foto: TV2 Grafik

Prognoserne peger på endnu varmere vejr efter pinsen.

Højtryk i Nordsøen

Det smukke pinsevejr i Danmark skyldes et højtryk i Nordsøen, som breder sig ind over Danmark. På nedenstående vejrkort for 2. pinsedag kan man se, at der kommer regn og byger i Syd- og Østeuropa.

Prognosekort for mandag 1. juni 2020. Foto: TV2 Grafik

Nordvest for "vores højtryk" kan man desuden ane en stribe med regn. Det er en indikation på, at vi efterhånden kan få mere ustabilt vejr i næste uge.