Reagerer på politianmeldelse: - Jeg skal ikke være hævet over loven

I efteråret 2022 kunne Information fortælle, at Alex Vanopslagh igennem 29 måneder uberettiget har boet i en folketingsbolig i København, fordi han flyttede sin adresse fra Vanløse til en lejlighed i Struer. LA-formanden har efterfølgende betalt støtte til dobbelt husførelse tilbage. Men derudover har han ifølge Boligøkonomisk Videnscenter sparet 290.000 kroner i husleje, skriver Information. Torsdag kunne avisen så fortælle, at en borger har politianmeldt ham for bedrageri. TV 2 har set anmeldelsen, som Information er kommet i besiddelse af. - Det må jeg jo notere mig, siger Alex Vanopslagh, da TV 2 møder ham til KL-topmøde i Aalborg.

Her fortæller han dog også, at han på nuværende tidspunkt udelukkende har læst om politianmeldelsen i avisen. - Hvis det passer, går jeg ud fra, at jeg bliver kontaktet af politiet på et tidspunkt, siger han. Præsidiet læner sig om af tidligere sager Flere jurister har over for Information argumenteret for, at Vanopslagh kan have begået noget strafbart. De mener derfor, at sagen bør efterforskes af politiet. Folketingets Præsidium – med formand Søren Gade (V) i spidsen – har ikke ønsket at stille op til et interview med TV 2 om, hvorfor Folketinget ikke har politianmeldt LA-formanden. Men i en skriftlig kommentar til DR henviste han onsdag til en lignende sag fra 2015. Dengang afslørende Ekstra Bladet, at folketingsmedlem Simon Kollerup (S) havde beholdt sin folkeregisteradresse i Thy, men i virkeligheden boede i en ejerlejlighed på Christianshavn med sin familie.

Kollerup havde derudover fået en folketingslejlighed stillet til rådighed, der gjorde, at han fik 30.000 kroner årligt i tilskud til dobbelt husførelse. Folketingets Præsidium bad dengang socialdemokraten betale pengene for dobbelt husførelse tilbage og forholdt sig ikke til de penge, Kollerup havde sparet ved ikke at betale husleje. - Det tidligere Præsidie besluttede, at der ikke skulle være krav om yderligere tilbagebetaling. Den beslutning holder jeg mig til, skriver Søren Gade til DR. Forskel på almindelige borgere og politikere? Hvis man har begået noget kriminelt, kalder Alex Vanopslagh det over for TV 2 "naturligt", at man bliver politianmeldt.

Undrer det dig så ikke, at Folketingets Præsidium ikke har politianmeldt dig for den her sag? Er det ikke med til at understrege, at der er stor forskel på politikere som dig og almindelige borgere? - Jeg kan godt forstå, hvis man sidder tilbage med den følelse, siger Vanopslagh og fortsætter: - Jeg vil antage, at det, Præsidiet tænker, er, at der har været lignende sager i fortiden, og at det ville være noget mærkeligt noget, hvis en række politikere skal opleve en bestemt type konsekvens, og så skal Alex Vanopslagh opleve en endnu hårdere konsekvens.

Hvis man har begået noget kriminelt, kalder Alex Vanopslagh det over for TV 2 "naturligt", at man bliver politianmeldt. Arkivfoto. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix