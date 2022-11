Plakater med 'Daddy Vanopslagh' bliver revet væk: - Vi har solgt dem alle på en time

Priser op mod 200 kroner

På Den Blå Avis og Facebook Marketplace koster valgplakat med LA-formandens ansigt lige nu mellem 40 og 200 kroner.

-Kunne du tænke dig en Daddy-plakat? Der er stort set ikke flere tilbage, så byd hvis du vil ha' sidste chance for at skaffe dig en Daddy Vanopslagh plakat, står der f.eks i en af annoncerne for en plakat til 200 kroner.

TV2 ØSTJYLLAND har også været i kontakt med en plakat-sælger, der allerede nu har solgt for over 1.000 kroner.

Plakat-hamstrerne har fået grønt lys fra Alex Vanopslagh i en video på hans Instagram-profil og Tiktok-profil til at tage plakaterne ned.

- Valget det er overstået, og det betyder også, at jeg skal have pillet alle mine valgplakater ned, og jeg har fået rigtig mange mails fra folk, om de ikke nok måtte få en valgplakat. Så nu vil jeg bare officielt sige, at man er velkommen til at pille nogle af mine plakater i østjylland ned og tage dem med hjem. Det er helt okay – hermed officielt, siger Alex Vanopslagh på hans Instagram-profil torsdag.