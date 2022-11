Erstatter boyband-plakater - teenagere vil hænge valgplakat på værelset

Mens valgplakater er et irritationsmoment for mange, så er de for andre blevet en erstatning for den traditionelle idolplakat til teenageværelset.

Det gælder også for to veninder i Aarhus, der har fået en plakat hver.

Selvom de endnu ikke er stemmeberettigede, ved de nemlig udmærket, hvem den østjyskopstillede LA-formand er.

- Vi har set Alex på Tiktok og synes simpelthen, han er så fin. Vi synes, hans videoer er rigtig gode, siger Silke Sommerskov.

- Det kunne være lidt sjovt at have sådan en plakat derhjemme, supplerer Kamille Alvad.

Blev modtaget som en rockstjerne

Plakaterne blev egentlig brugt til at danne baggrund for et TV2 ØSTJYLLAND-interview med flere LA-kandidater i Aarhus. Men udover nysgerrig blikke lokkede de løse plakater også flere unge til.

Ligesom Silke Sommerskov og Kamilla Arvad ønskede de et eksemplar til værelset derhjemme.



Liberal Alliance-formanden er da også netop blevet modtaget som en rockstjerne af unge mænd og kvinder, når han har taget rundt for at sprede partiets politik.