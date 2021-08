Optimistisk Mette F. forventer, at store nedlukninger er fortid

På pressemødet forklarer statsministeren, at epidemien har ændret karakter. Før nytår var det kun 13 procent af de indlagte, der var under 40 år, men i dag er det 51 procent.

- Forklaringen er lige for. For på trods af den enestående succes med at få vaccineret danskerne, så er der stadig for mange under 40, som ikke er blevet vaccineret, siger Mette Frederiksen og henvender sig direkte til de unge, der ikke er vaccineret:

- I løber lige nu en større risiko end på noget andet tidspunkt for at blive smittet med corona. Og I risikerer også uforvarende at give sygdommen videre til en anden.

Heunicke: Uvaccinerede driver epidemien

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortæller, at 136 personer er indlagt, at 80 procent af dem ikke er færdigvaccineret, og at 77 procent af de smittede ikke er færdigvaccinerede.

- Så det er en lille del af befolkningen, der driver langt, langt de fleste smittetilfælde og står for de fleste indlæggelser. VI er på vej mod en epidemi blandt de ikke-vaccinerede i Danmark, siger Magnus Heunicke.