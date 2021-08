Sognenedlukning: Weekendens konfirmationer gennemføres

Konfirmationerne skal dog afholdes under skærpede restriktioner - der gælder igen krav om mundbind, når man bevæger sig ind og ud af kirken, der må ikke synges, og kirkegængerne får anvist en plads med deres navn for at holde den rette afstand.

Inge Helboe Kruhøffer fortæller derudover, at man aflyser sognegårdens kommende arrangementer - blandt andet et foredrag med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller på tirsdag den 24. august.

Man går også i gang med at afklare, hvordan man kan afvikle lørdagsdåb i næste weekend.

Ingen institutioner lukker

Ingen skoler, uddannelses- eller SFO-tilbud lukker i forbindelse med 'nedlukningen'.

Det fortæller Hanne Linnemann, der er leder af sundhedsstaben i afdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

- Skolen og SFO'en i Solbjerg ligger i sognet lige ved siden af, så det får ikke nogen direkte konsekvenser, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Hanne Linnemann er det primært skolebørn, der bor i Astrup Sogn, der er smittede.

Sognets dagtilbud og private børnepassere bliver ikke berørt, da dagpleje ikke er omfattet af de automatiske nedlukninger.

Men Aarhus Kommune opfordrer forældre til at passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det.

Det er første gang siden 11. juni, at et sogn må nedlukke.

Den gang gik det ud over Spentrup Sogn i Randers Kommune.