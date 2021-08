Coronavirus lukker skole: Alle årgange er sendt hjem

Hvor der i første omgang primært var tale om smittede på 7. årgang, spredte smitten sig også til 3. 4. og 5. årgang, og da Thorning Skole hen over weekenden kunne konstatere, at nu var også både 8. og 9. årgang samt skolens specialelever ramt af smitten, traf de i samarbejde med rådgivere fra smitteopsporingen beslutningen om at lukke skolen mandag.

- Så vi får udbruddet stoppet, for det er da bekymrende, som det har udviklet sig, siger Lone Stig Andersen, der mandag formiddag venter på at høre mere fra smitterådgivningen om, hvornår skolen kan åbne igen, siger skolelederen.

Foreløbig lukket mandag

Hvor længe skolen skal holde lukket, ved hun ikke endnu:

- Foreløbig holder vi lukket i dag, så vi kan få den rette rådgivning fra smitterådgivningen, men nu ser vi ad, siger Lone Stig Andersen.