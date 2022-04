Nu tilbagekaldes endnu flere Kinder-produkter

Bliver fjernet fra de danske hylder

Tidligere på ugen begyndte Ferrero, der ejer Kinder, at tilbagekalde flere partier Kinder-æg – også i Danmark.

I den forbindelse kunne beredskabschef ved Fødevarestyrelsen, Nikolas Hove, fortælle til TV 2, at man torsdag og fredag ville tage på kontroller for at sikre, at de tilbagekaldte Kinder-æg blev fjernet fra hylderne.