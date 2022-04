Fødevarestyrelsen advarer: Salmonella i chokoladeprodukter

Fødevarestyrelsen fortæller torsdag morgen, at chokoladeproducenten Ferrero tilbagekalder flere af sine produkter, fordi der er risiko for, at der er salmonella i.

Ifølge meddelelsen skyldes risikoen "et hygiejneproblem hos en specifik udenlandsk producent."

Det drejer sig om følgende produkter:

Kinder Surprise

Nettoindhold: 20g

Bedst før-datoer: Alle produkter i perioden 26.06.2022-07.10.2022

Kinder Surprise

Nettoindhold: 20g x 3 pakker

Bedst før-datoer: Alle produkter i perioden 26.06.2022-07.10.2022

Kinder Surprise Maxi

Nettoindhold: 100g

Bedst før-datoer: Alle produkter i perioden 20.04.2022-21.08.2022

Kinder Schokobons

Bedst før-datoer: Alle produkter i perioden 25.05.2022-19.08.2022

Kinder Mini Eggs

Bedst før-datoer: Alle produkter med bedst før-datoer før 21.08.2022