8580 kartoner mælk tilbagekaldes: Kan indeholde rengøringsmiddel

Thise Mejeri tilbagekalder mejeriets økologiske mælk af mærket Coop 365 minimælk, der er solgt i Fakta-butikker og Coop 365-butikker i hele landet.

Det oplyser mejeriet i en skriftlig udtalelse.

De mælk der tilbagekaldes har tappedato 22. marts og er bedst før 2. april. Mælken har stregkoden 5701975300953.

Mælken tilbagekaldes, fordi der under vedligeholdelse af en tappemaskine er sket en fejl ved montering af en ventil. Det betyder, at der under tapning af mælken er blevet iblandet rengøringsmiddel i en mindre del af produktionen.