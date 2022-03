Kommune vedtager at sende op mod 500 indvandrere og efterkommere i nyttejob

Onsdag vedtog byrådet i Aarhus oprettelsen af 500 nyttejobs. Der var bred enighed for vedtagelsen af nyttejobsindsatsen hvor kun Nye Borgerlige stemte imod.

- Det er fantastisk, at der er 30 ud af 31 medlemmer, der er for, og at vi kan lande en bred aftale, når det ikke er lykkedes på landsplan. Indsatsen vil hjælpe mennesker tættere på arbejdsmarkedet, som har været langt væk det, men samtidig stille håndfaste krav, siger Anders Winnerskjold (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.



Regeringen kom tilbage i efteråret med et udspil om at indføre en såkaldt 37-timers arbejdspligt til borgere på offentlig forsørgelse, der har et integrationsbehov.



Aarhus som modelby

Det er i den forbindelse, at Aarhus Kommune har vedtaget deres plan for at oprette 500 nyttejobs, og Anders Winnerskjold har tidligere udtalt, at det er den første type af nytteindsatser i Danmark.

Derfor omtaler kommunen også allerede nu ordningen med de 500 nyttejobs som Aarhus-modellen, fremgår det af referatet fra onsdagens byrådsmøde.



Ifølge rådmanden vil han være villig til at opskalere nytteindsatsen, hvis effekterne er positive.

- Det er et interessant forsøgt, hvor vi stiller krav til, at man skal gøre noget for sin ydelse, men det er også opkvalificering af den enkelte, siger han.

Berører primært indvandrere og efterkommere

Ordningen med nyttejobs er målrettet en gruppe på cirka 1550 aarhusianere i alderen 18-67 år, der enten er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller som har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i tre ud af de seneste fire år, og som ikke har bestået minimum Prøve i Dansk 2 eller ikke har gennemført 6. klasse.