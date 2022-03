Kommune vil oprette 500 nyttejobs

Brancher mangler hænder

Udover at sigte mod at få borgere fra offentlig forsørgelse over i fast arbejde, så er det Aarhus Kommunes ønske, at man med nyttejobordningen kommer til at hjælpe brancher, der mangler arbejdskraft.

- Nytteindsatserne har et dobbelt sigte, nemlig at få flere ledige i arbejde og samtidig hjælpe arbejdsgivere med den fremtidige rekruttering. Vi ved, at der er mangel på arbejdskraft inden for blandt andet velfærdsområderne. De ekstra hænder vil kunne mærkes her og nu, men kendskabet til opgaverne og arbejdspladsen kan også skabe grobund for et job inden for området, siger Anders Winnerskjold.



Nytteindsatsen sættes i gang, når modellen er blevet godkendt i byrådet. Modellen behandles onsdag aften i byrådet.