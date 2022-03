Chris vil gerne donere blod - men må ikke

Han har derfor stillet et borgerforslag om at ændre reglerne for bloddonation i Danmark. I skrivende stund har borgerforslaget 7.603 stemmer.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg, der lever i et monogamt forhold, ikke må donere blod, og hvorfor min risiko er højere end en 20-årig knægt, der har sex med en ny hver weekend, siger Chris Amdisen.

Han er træt af, at homoseksualitet ifølge ham bliver betegnet som risikoadfærd og synes ikke, at de nuværende karantæneregler giver mening.

- Den her regel udelukker min mand og mig, der kun er sammen med hinanden, selvom jeg derfor synes, at risikoen for smitte er minimal, for ikke at sige nul, siger Chris Amdisen.