Nu må restauranter sælge takeaway og stadig få lønkompensation

Det har mødt massiv kritik fra brancheorganisationen Horesta, som har kaldt de eksisterende hjælpepakker "utilstrækkelige".



Ifølge Horesta hænger den nuværende ordning ikke sammen for de restauranter, som har mulighed for at holde delvist åbent og sælge takeaway.

Den kritik imødekommer regeringen nu ved at lave nogle centrale justeringer:

1. Alle skal ikke sendes hjem

Hvis en virksomhed i en af de delvist nedlukkede kommuner fortsat kan og vil holde delvist åbent, for eksempel ved at sælge takeaway, giver den nye ordning nu mulighed for, at virksomheden alligevel kan få del i hjælpepakkerne.

En restaurantejer kan eksempelvis sende størstedelen af medarbejderne hjem og modtage lønkompensation for de pågældende medarbejdere. Men samtidig kan restauranten holde åbent og fortsat have nogle medarbejdere på arbejde, så restauranten kan sælge mad ud af huset.

2. Hjælp til underleverandørerne

For første gang åbnes der også for lønkompensation til underleverandørerne. Det betyder, at de virksomheder, som afhænger af at levere til de restaurationer, som er lukket, også vil have mulighed for at søge om lønkompensation.

3. Hotellernes restauranter kan lukke

En restaurant, som har samme adresse som et hotel, kan også få lov til at lukke ned og dermed få del i lønkompensationsordningen på lige vilkår med andre restauranter.

Restaurantejer: Pligt til at holde åbent

Hos restaurantkæden Grød, der blandt andet har en restaurant i Aarhus, er den administrerende direktør, Lasse Skjønning Andersen, meget begejstret for nyheden om den justerede ordning:

- Det er jo fantastisk. Jeg tror, det vil betyde, at det faktisk bliver jul i år, siger han til TV 2.