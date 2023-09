Marcus var ludoman: - Jeg kunne ikke sove, før et nyt spil var startet

For det er ikke alle kærlighedsforhold, der er dømt til at ende lykkelige, og de næste tre år skulle blive et helvede for Marcus Mossalski og hans familie.

De ti kroner blev hurtigt til et par hundrede, men da kampen var slut, og faren gik i seng, blev Marcus Mossalski oppe for at spille på nogle argentinske fodboldkampe.

Han havde fået lov at bruge sin fars spilkonto, og sammen spillede de for omkring ti kroner på en fodboldkamp mellem Liverpool og Aston Villa.

Paradoksalt nok var det den 14. februar 2016 - Valentinsdag - at Marcus Mossalski første gang blev præsenteret for gambling.

- Det er ret problematisk, for det betyder jo, at der sidder nogle stykker på hvert gymnasium og rundt omkring i udskolingerne, som er fuldt udviklede ludomaner eller på vej til at blive det, lyder det fra Thomas Marcussen, der er klinikleder ved Forskningsklinikken for Ludomani.

Det er på trods af, at det i Danmark er forbudt for unge under 18 år at deltage i pengespil.

- Selv når jeg skulle falde i søvn om aftenen, sørgede jeg for, at der var et spil i gang. Så når jeg vågnede, ville jeg enten vågne til udfaldet af en gevinst eller et spil, der var tabt. Og så kunne jeg ikke sove igen, før et nyt spil var startet, fortæller han.

Hans forældre var på det tidspunkt godt klar over, hvor slemt det stod til, og Marcus Mossalskis mor fik derfor arrangeret et møde med en behandler.

- Det er faktisk så alvorlige selvmordstanker, at jeg åbner det dokument, jeg forestiller mig skal være mit afskedsbrev. Jeg når heldigvis hverken at skrive det eller gøre væsen af det, men tankerne var der, husker Marcus Mossalski.

Han kom så langt ud, at han på et tidspunkt overvejede selvmord. Bare 18 år gammel.

- Hvis der var fem, der sendte, havde jeg 100 kroner at spille for, og så kunne jeg også købe et pizzaslice, fortæller Marcus Mossalski.

Han kunne for eksempel finde på at spørge sine venner og forældre, om de ville sende ham 25 kroner til et pizzaslice, når sulten meldte sig, men pengene var spillet op.

I første omgang indvilligede Marcus Mossalski kun for at gøre sin mor glad. Han nåede endda at spille på flere kampe i bilen mod behandlingscentret i Aarhus.

Den på det tidspunkt 18-årige Marcus Mossalski var da også overbevist om, at så snart mødet var slut, ville han blot fortsætte med at spille videre på turen hjem. Men sådan skulle det heldigvis ikke gå.

- Jeg har ikke spillet, siden jeg gik fra lokalet den dag.

Et nyt liv, et nyt formål

Den dag tilbage i 2019 fik Marcus Mossalski at vide, at han var ludoman. Samtidig fik han at vide, at der var hjælp at få, hvis han ønskede det.

I dag er Marcus Mossalski 23 år gammel, og da TV 2 taler med ham, har han ikke spillet i 1687 dage.

Han er ved at uddanne sig til misbrugsbehandler og er lige udkommet med bogen ”Ludoman – Alt på spil”, hvor han sammen med en anden ludoman fortæller om sine oplevelser med at gamble.

Desuden er han blevet en del af Skatteministeriets Ungespilspanel, der blev lanceret i starten af september, og som har til formål at rådgive skatteminister Jeppe Bruus (S) om gambling.

Marcus Mossalski bebrejder kun sig selv for, at han kom så langt ud, som han gjorde. Men skulle han alligevel få chancen for at overtage skatteministerens stol for en dag, er han ikke i tvivl om, hvor han vil sætte ind for at komme problemet med ludomani til livs.

- Så vil jeg totalforbyde spilreklamer i Danmark. Her snakker vi om et forbud både i tv, radio og på sociale medier. Det skal også være ulovligt for influencere at promovere for deres enormt mange følgere.

Hvordan kan du være sikker på, at sådan et reklamestop, som du drømmer om, overhovedet vil virke?

- Nu bad du mig jo om at vælge én ting. Det er den første ting, jeg vil gøre. Efterfølgende synes jeg, at det er enormt vigtigt, at vi kommer ud på landets ungdomsinstitutioner og får oplyst forældrene.

- Jeg tror bestemt ikke, at et totalforbud vil være nok. Men jeg vil i den grad mene, at det er et rigtig fornuftigt sted at starte. Især fordi det er gået fuldstændig over gevind. Jeg sad og så en fodboldkamp mellem FCK og OB for et par uger siden, og der talte jeg 19 spilreklamer bare i pausen.

Sammenhængen mellem ludomani og reklamer

I tråd med Marcus Mossalskis forslag har skatteminister Jeppe Bruus tidligere foreslået at forbyde spilreklamer 15 minutter før og efter sportskampe på tv.

Faktum er dog, at det har vist sig vanskeligt at kunne dokumentere sammenhængen mellem reklamer for pengespil og ludomani.

Det fortæller klinikleder ved Forskningsklinikken for Ludomani, Thomas Marcussen, som også er bestyrelsesmedlem af Dansk Ludomani Komité, der er finansieret af flere danske spiludbydere.

- Der er mange veje til at udvikle ludomani. Vi ser det oftest hos personer, der er sårbare, mistrives eller har andre psykiske lidelser, forklarer han.