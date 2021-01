Lægefamilie var fanget i Australien - nu er de vendt hjem

Men det er en anderledes glad og lettet Ane Bøndergaard Iversen, TV 2 lørdag eftermiddag taler med i telefonen fra toget på vej mod Aarhus. Hun og familien, mand og tre børn i alderen 10 til 14 år, kom planmæssigt afsted fra Sydney sent fredag aften lokal tid.



- Efter at TV 2 havde skrevet artiklen om vores situation, og efter at vores flyselskab Qatar Airlines også var opmærksom på vores situation, præciserede Udenrigsministeriet onsdag eftermiddag reglerne, fortæller Ane Bøndergaard Iversen.

Blev testet fredag

Passagerer, der på en sammenhængende flyrejse flyver til Danmark via transit i en eller flere andre lufthavne, har to valgmuligheder. Enten at tage en test maksimalt 24 timer før ombordstigning på første del af sin rejse eller at tage en test undervejs på rejsen (transit), stod der blandt andet i præciseringen onsdag.

Den betød, at en test højst 24 timer inden den første flyvning fra Sydney ville være nok for Ane og hendes familie, som nu bare manglede at blive testet for at kunne vende hjem som planlagt.