Besøgsforbud lempes på plejecentre

På grund at det faldende smitteniveau har Styrelsen for Patientsikkerhed lempet det midlertidige besøgsforbud på alle offentlige og private plejecentre og plejehjem i Silkeborg Kommune.

Det betyder, at beboere nu ikke blot må nøjes med én person på besøgslisten, men nu i stedet har mulighed for at få besøg af tre forskellige personer indendørs i egen bolig - bare ikke alle tre på samme tid.

- De faste besøgende må komme to ad gangen, og de må besøge beboeren enten i egen bolig eller i besøgsrummene. De må altså ikke lave besøg i fællesrum eller lignende, siger Annette Secher, sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.