Kurven for coronapatienter på intensiv ser ud til at være knækket

Her er de fleste af sengene på intensiv fordelt på patienter med lungebetændelser, blodforgiftning, hjerneblødninger og trafikofre, fortæller Anders Perner. Det er tilfældigt, at de også tester positiv for særligt Omikron-varianten.

Derfor går Rigshospitalet nu resten af vinteren i møde med mindre bekymring for pladsmangel.

- Det er fantastisk nyt for os. Vi var bekymret på grund af lav kapacitet generelt, men nu ser det meget fornuftigt ud. Det kan væltes af en influenzaepidemi, men den ser heller ikke ud til at komme lige nu, siger Anders Perner.

Slå koldt vand i blodet

Ifølge Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, skal vi dog huske, at det stadig er generende for hospitalerne, når patienter tester positiv for corona. De skal nemlig isoleres af hensyn til resten af hospitalets patienter – også selvom de ikke er syge af infektionen.

Alligevel kan vi godt begynde at ånde lettet op, siger han til TV 2.

- Dels fordi Omikron ikke ser så alvorlig ud, men nok først og fremmest fordi vores vacciner er rigtig effektive til at beskytte os mod at havne på et sygehus eller en intensivafdeling.