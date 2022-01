Flere hundrede virksomheder anmeldt for coronasvindel

Let at snyde systemet

Anita Nedergaard er Nordeas chef for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Hun fortæller, at hver tolvte erhvervskunde, der har modtaget coronahjælp, er blevet indberettet, fordi banken har fattet mistanke.

Og hun vurderer, at det har været let at snyde systemet - i første omgang, i hvert fald.

- Med den situation vi stod i som samfund, hvor det var vigtigt at få pengene ud, så måtte det være på den måde.