Nu begynder retssagen mod mulig skoleskyder – det mangler vi stadig svar på

Mandag lægger Retten i Aalborg lokaler til en ”særdeles alvorlig sag”, som specialanklager ved Nordjyllands Politi, Kim Kristensen, beskrev sagen tilbage i december sidste år.

Fra morgenstunden begynder retssagen mod en 27-årig nordjyde, der er tiltalt for at have planlagt et eller flere masseskyderier i Nord- og Østjylland. Nu skal et nævningeting over seks retsmøder afgøre, om den 27-årige mand skal kendes skyldig i tiltalen mod ham.

Ifølge anklageskriftet skulle den 27-årige mand siden 2015 og frem til december 2020 have planlagt at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på en eller flere bestemte skoler. I den forbindelse forsøgte han på Darkweb kort inden sin anholdelse at anskaffe sig en AR-15 riffel, som er en hel- eller halvautomatisk riffel. Våbnet er sammenligneligt med et våben, der før er blevet brugt under skoleskyderier i USA.