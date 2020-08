Kraftigt lavtryk sender regn og blæst ind over Danmark

Regnvejr er på vej ind over Danmark (Arkivfoto). Bax Lindhardt / Scanpix Danmark Foto: Regnvejr er på vej ind over Danmark (Arkivfoto).

Et usædvanligt kraftigt lavtryk for årstiden vil i de kommende døgn sende store mængder regn og blæst ind over Danmark.

Lavtrykket ligger over Irland, hvor man allerede har fået over 50 millimeter regn og vindstød af stormstyrke, og på De Britiske Øer har stormlavtrykket fået navnet 'Francis'.

Det bevæger sig i løbet af i aften og i nat ind gennem Nordsøen og passerer Danmark i løbet af onsdagen.

Stormlavtrykket 'Francis' over De Britiske Øer tirsdag klokken 17. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Udbredt regnvejr på vej ind over Danmark

Allerede i løbet af eftermiddagen kommer der skyer i Jylland, og fra sidst på eftermiddagen og i løbet af aftenen breder udbredt regn sig fra sydvest ind over Danmark.

Samtidig begynder det at blæse op med frisk til hård vind fra syd, der i løbet af natten kan tiltage til kulingstyrke langs kysterne.

Regnen ventes frem til den østlige del af landet sidst på aftenen.

Samtidig ventes kraftige byger - måske med torden - at bevæge sig fra Nordsøen og ind over store dele af Jylland.

Natten bliver regnfuld og blæsende de fleste steder i landet, men lun luft skyder op over den sydlige halvdel af landet, der i nattetimerne får 15 til 17 graders varme.

Onsdag morgen vil man i Jylland stå op til risiko for kraftige byger, og især i Vendsyssel kan der komme mere vedvarende regn.

Frem til onsdag formiddag kan der allerede være faldet over 30 millimeter regn i dele af Jylland, og flere steder kan man nå kriteriet for kraftig regn, der er 24 millimeter på seks timer.

Prognose: Forventet nedbør frem til torsdag formiddag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Blæsende onsdag - men centralt i landet helt vindstille

I løbet af onsdagen bevæger selve lavtrykket sig ind over Danmark fra vest. Det giver fortsat risiko for byger flere steder, og så vil man mange steder få blæsende vejr.

Nord for lavtrykket vil vinden i Nordjylland være hård fra øst og nordøst, mens vinden syd for lavtrykket vil blæse med op til kuling ved Østersøen.

Over den centrale del af landet, hvor lavtrykket ligger, vil der til gengæld være rolige vindforhold, og det kan i perioder endda klare lidt op.

Med solens hjælp kan temperaturen her stedvis nå over 20 grader. Ellers skal vi generelt ikke sætte næsen op efter mere end blot 16 til 18 grader.

I løbet af onsdag aften og natten til torsdag vil vinden dreje mod nord, og især langs Jyllands vestkyst og ned gennem Kattegat kan det blive blæsende, ligesom der fortsat er risiko for byger.

Først torsdag slipper lavtrykket sit tag i Danmark, og indtil da vil der ifølge de seneste prognoser flere steder i Jylland kunne være faldet 40 millimeter regn - og stedvis endda helt op nær 50 millimeter, mens den østlige del af landet slipper nådigt med 'blot' 10 til 15 millimeter regn.

Kan blive kraftigste lavtryk i august i seks år

Når lavtrykket onsdag passerer hen over Danmark, vil det være et af de kraftigste, vi har oplevet i august i flere år.

Lavtrykket over Danmark onsdag klokken 14 med forventet lufttryk på 990 hektopascal. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Ifølge prognoserne kan lufttrykket i lavtrykkets center nå ned omkring 990 hektopascal, når det bevæger sig fra Nordsøen og ind over Danmark.

Senest vi havde et lavere lufttryk i august var i 2014, hvor lufttrykket nåede ned på 989,9 hektopascal.

