Corona rykkede danskernes sommerferie til østjysk ø

Udbruddet af coronavirus satte for mange mennesker en kæp i hjulet for årets sommerferieplaner. Men pandemien har også skabt helt nye rejsevaner.

Især to destinationer har fået øget opmærksomhed fra danskere på udkig efter nye rejsemål: Samsø og den islandske hovedstad, Reykjavik.

Det viser nye tal fra rejsesøgemaskinen Momondo.

Pandemien har ikke overraskende fået flere til at holde ferie herhjemme. Antallet af søgninger på flyrejser til udlandet er denne sommer faldet med 70 procent.

Omvendt er antallet af søgninger på hoteller i Danmark steget med 18 procent, og søgninger på billeje herhjemme er steget med hele 95 procent.

Per Christiansen, der er Momondos danske talsperson, er overrasket over, at de danske søgninger er steget så markant.

- Det viser, at danskerne stadig vil ud og opleve verden, selv om det måske er inden for landets grænser, siger han i en pressemeddelelse.

Hoteller i Aarhus steget

Det er især hoteller i København, Skagen og Aarhus, der er blevet søgt på, hvilket ikke adskiller sig markant fra sidste år.

Men Samsø markerer sig som markant højdespringer. Øen er sprunget fra en 14.-plads sidste år til en fjerdeplads i år.

- Der er ingen tvivl om, at Samsø er en af de destinationer, der har nydt ekstra godt af den store interesse for Danmark i år, og det har helt sikkert hjulpet, at færgeturen til øen var gratis i juli måned, siger Per Christiansen.

Selv om flere har holdt ferie i Danmark, er der alligevel blevet søgt på flyrejser uden for landets grænser.

Her har Malaga i Spanien fastholdt føringen som danskernes mest søgte destination i udlandet i sommeren 2020 trods et fald på 60 procent i søgninger.

Reykjavik har til gengæld taget et stort spring frem i år fra en 27.-plads i 2019 til en andenplads i 2020.

Herefter var Palma de Mallorca, Nice, Berlin, London, Athen, Paris, Barcelona og Istanbul de mest eftertragtede